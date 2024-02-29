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02:21, 29 февраля 2024Забота о себе

Мужчина пожаловался на жизнь с ненасытной в постели женой

Фото: Unsplash

Писательница и секс-коуч Дейдре Сандерс посоветовала мужчине, который узнал о многочисленных изменах жены, не терпеть неверность ради детей. Совет эксперта опубликовал таблоид The Sun.

К Сандерс обратился 37-летний читатель, который пожаловался на жизнь с ненасытной в постели женой. По его словам, в молодости они часто экспериментировали с групповым сексом, но после рождения детей мужчина решил это прекратить. Впрочем, по вечерам, уложив детей спать, его супруга продолжала встречаться с друзьями. «Сначала я думал, что они просто болтают, но потом я узнал, что она занималась с ними сексом», — посетовал читатель.

Мужчина рассказал, что его возмущение достигло предела, когда он вернулся домой пораньше и застал супругу с другим человеком раскрасневшимися на диване. «Такое ощущение, что она интересуется любым, у кого есть пульс», — возмутился читатель. Он признался, что чувствует себя глупцом, и не знает, как поступать: молча терпеть и ждать совершеннолетия детей или бросить неверную жену.

В ответ на письмо Сандерс указала, что поведение женщины похоже на сексуальную зависимость. По словам специалистки, в таком состоянии люди готовы пожертвовать интересами семьи ради получения дешевого удовольствия. Тем не менее коуч уверена, что терпеть такое отношение к себе нельзя, так как напряжение между супругами в первую очередь вредит детям.

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Чтобы выйти из этой ситуации, Сандерс посоветовала найти подходящий момент, когда детей нет рядом, и поговорить с женой о ее изменах. Коуч подчеркнула, что автор письма должен четко дать понять, что он не намерен мириться с нечестным поведением партнерши. «Если она хочет спасти брак, она должна понять причины своей зависимости и измениться», — заключила Сандерс.

Ранее клинический сексолог Несс Купер развеяла популярные мифы о сексе. В частности, она указала, что невозможно заразиться венерическими заболеваниями через сиденье унитаза.

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      Алиса Дмитриева
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