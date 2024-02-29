Названа роль миротворцев в диалоге Молдавии и Приднестровья

Сопредседатель ОКК Беляков: миротворцы создают условия диалога ПМР и Молдавии

Миротворцы обеспечивают условия для диалога Приднестровья и Молдавии. Роль миротворческих сил назвал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, цитирует РИА Новости.

«Объединенная контрольная комиссия по-прежнему создает условия для возможностей переговорного процесса. Мы четко говорим, что на этой земле мир, что наши миротворческие подразделения обеспечивают полное взаимодействие», — сказал он.

Беляков уточнил, что это подразделения России, Молдавии и ПМР. По его словам, украинских военных представителей нет, они есть только в ОКК. Кроме того, доклад Объединенного военного командования свидетельствует о выполнении всех поставленных задач перед миротворцами, добавил он. Беляков отметил элементы взаимодействия с местными органами власти и правоохранительными органами ПМР и Молдавии.

28 февраля стало известно о планах парламентариев Приднестровья попросить помощи у Москвы. В проекте резолюции съезда, адресованном Совфеду и Госдуме России, депутаты отметили усиление давления со стороны Молдавии.