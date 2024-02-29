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21:27, 29 февраля 2024Мир

Польша назвала условие закрытия границы с Украиной

Туск: Польша закроет границу с Украиной, если Брюссель и Киев не услышат Варшаву
СюжетПротесты на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве. Об этом предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Общаясь с протестующими фермерами, политик отметил, что в таком случае прекратится товарооборот. «Не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров», — сказал он.

Ранее кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. В заявлении кабмина отмечается, что в Польше из-за акций протеста остается заблокировано более двух тысяч украинских грузовиков, а ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс).

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      Марина Совина
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