Польша назвала условие закрытия границы с Украиной

Туск: Польша закроет границу с Украиной, если Брюссель и Киев не услышат Варшаву

Польша закроет границу с Украиной, если требования Варшавы не услышат в Брюсселе и Киеве. Об этом предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

Общаясь с протестующими фермерами, политик отметил, что в таком случае прекратится товарооборот. «Не сценарий мечты, но, к сожалению, мы должны иметь его в виду, если наши постулаты не найдут понимания у наших партнеров», — сказал он.

Ранее кабинет министров Украины призвал Варшаву решить вопрос блокады границы польскими протестующими, поскольку Киев выполнил свои обязательства в отношении зернового кризиса. В заявлении кабмина отмечается, что в Польше из-за акций протеста остается заблокировано более двух тысяч украинских грузовиков, а ситуация на границе «вышла за все пределы цивилизованного протеста».

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс).