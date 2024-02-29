Посольство России потребовало от Латвии прекратить запугивать россиян

Посольство России в Латвии: Рига должна пресечь практику запугивания россиян

Посольство России в Риге ответило на заявление министра юстиций Латвии Инесе Либини-Эгнере о возможности приравнять голосование россиян на выборах президента России к публичному одобрению специальной военной операции (СВО). Дипломатическое представительство заявило, что власти республики должны прекратить запугивать граждан России уголовным преследованием по политическим мотивам, сообщается в Telegram-канале посольства.

«Посольство направило в латвийское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием пресечь практику запугивания россиян, не только гарантировать безопасность российских граждан на избирательных участках, но и не допустить их уголовного преследования по политическим мотивам», — говорится в публикации.

В посольстве добавили, что подобную политику можно трактовать как вмешательство Латвии во внутренние дела России и посягательство на конституционные права граждан, и направили в МИД республики ноту протеста.

Ранее Минюст Латвии выступил с предложением отождествить участие в выборах президента России с поддержкой позиции Москвы по украинскому конфликту. Глава ведомства Либиня-Эгнере в ходе выступления напомнила, что в стране действует уголовная ответственность за оправдание СВО.