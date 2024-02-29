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20:19, 29 февраля 2024Силовые структуры

Пытавшегося поджечь сожительницу россиянина арестовали

В Новосибирске арестовали мужчину, пытавшегося поджечь сожительницу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Новосибирска арестовал мужчину, который пытался поджечь сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранта обвиняют по статье о покушении, совершенном с особой жестокостью. По версии следствия, во время конфликта с потерпевшей он вылил на ее голову и одежду легковоспламеняющуюся жидкостью и попытался поджечь. Мужчине помешала сломавшаяся зажигалка.

Причиной ссоры женщина назвала недовольство сожителя тем, что она перевела деньги на счет ребенка. В суде фигурант просил избрать ему другую меру пресечения и заявил, что хотел только напугать потерпевшую. Однако женщина на допросах неоднократно указывала, что опасается за свою жизнь.

Ранее сообщалось, что в Туле задержали мужчину, нанявшего киллера для расправы над бывшим мужем сожительницы.

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      Илона Палей
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