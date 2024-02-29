Российские полицейские ликвидировали нарколабораторию

В Томской области ликвидировали нарколабораторию с 250 килограммами наркотиков

В Томской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранители задержали шесть жителей Сибирского и Уральского федеральных округов. Подозреваемые организовали лабораторию в частном доме Шегарского района. Двое участников группы производили синтетические наркотики, четверо — распространяли через закладки по России.

Полицейские изъяли 250 килограммов запрещенных веществ, оборудование, прекурсоры и другие компоненты, необходимые для производства. Все задержанные арестованы.

Ранее стало известно, что Калужский областной суд приговорил двух 32-летних жителей Москвы и Московской области, организовавших подпольную нарколабораторию, к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима.