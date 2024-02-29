В Крыму назвали ответственного за энергоблокаду полуострова
Глава парламента Константинов: в энергоблокаде Крыма виновен Порошенко
Ответственность за энергоблокаду Крыма несет бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
По его словам, именно экс-глава государства принимал соответствующее решение. Собеседник агентства подчеркнул, что это «не была спонтанная акция юродивых и майданутых».
Он также указал на причастность США к энергоблокаде полуострова. Константинов выразил уверенность, что американские власти были осведомлены о намерениях Киева, а также инструктировали их в технической части. Однако, вопреки ожиданиям Украины, жители Крыма «не сломались и не поползли к ним на коленях», подытожил он.