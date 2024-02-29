Во Франции заявили об отсутствии правовой базы для конфискации активов России

Глава Минфина Франции заявил об отсутствии оснований для конфискации активов РФ

У Евросоюза нет правовой базой для конфискации замороженных российских активов, а действовать в обход международного права и принципа верховенства закона нельзя, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, слова которого приводит New York Times.

По словам министра, такой шаг должен получить поддержку со стороны стран G20, а это нереально из-за участия в Группе РФ. Также он не согласился со своей коллегой из США Джанет Йеллен, увидевшей основание для изъятия активов России в так называемой теории контрмер, предполагающей односторонние принудительные действия в отношении государства-правонарушителя.

Ранее Йеллен заявила, что для конфискации существуют «веские международные правовые, экономические и моральные основания». Она признала возможные риски для доллара, но, с учетом особенностей сложившейся ситуации, оценила их как крайне маловероятные.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что изъятие Западом активов ЦБ РФ станет сильным негативным сигналом другим регуляторам и нарушением базовых принципов международного права. Среди возможных последствий такого варианта развития событий она приводила в том числе подрыв позиций резервных валют в мире.