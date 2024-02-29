Врачи развеяли популярный миф о витаминах

Врач Польнер заявила, что восполнить дефицит витаминов таблетками невозможно

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и иммунолог Мария Польнер заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что приема витаминных комплексов недостаточно, чтобы восполнить дефицит полезных элементов. Выпуск, в котором специалисты развеяли популярный миф о витаминах, доступен на платформе «Смотрим».

«Конечно, всем хочется при любых симптомах купить одну красивую баночку, которая избавит от всех болезней. (...) Нет, к сожалению, так не получится», — констатировала Польнер.

Она объяснила, что избавиться от проявлений гиповитаминоза возможно, если изменить образ жизни. В частности, врач призвала россиян заниматься спортом, снизить уровень стресса, а также наладить режим сна.

Агапкин, в свою очередь, отметил важность сбалансированного питания. Он порекомендовал добавить в рацион больше овощей, цельнозерновых круп и ягод.

Ранее врачи Татьяна Шаповаленко и Елена Коршун развеяли другое популярное представление о полезных элементах. По их словам, дефицит магния в организме нельзя восполнить только из продуктов питания.