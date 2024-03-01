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04:00, 1 марта 2024Ценности

42-летняя Алессандра Амбросио снялась в юбке-трусах на фоне Эйфелевой башни

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в откровенном наряде во время Недели моды в Париже. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

42-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах на фоне Эйфелевой башни. При этом она примерила черно-синюю футболку бразильского футбольного клуба «Гремио» и набросила на плечи жакет из материала, имитирующего змеиную кожу.

Кроме того, знаменитость надела трусы, задняя часть которых была выполнена в виде юбки длиной чуть ниже колена, прозрачные колготки и остроносые туфли на шпильках.

Ранее в феврале британская супермодель Кейт Мосс снялась с голой грудью для французской версии журнала Harper’s Bazaar. Она надела красные туфли с металлическими шипами и черные капроновые колготки, сквозь ткань которых были видны трусы.

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      Карина Черных
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