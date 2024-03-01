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13:01, 1 марта 2024Россия

Кремль ответил на вопрос о публикации проекта договора с Киевом от 2022 года

Песков: Кремль не хотел бы публиковать проект договора с Киевом от 2022 года

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Кремль не хотел бы публиковать проект соглашений с Киевом от марта 2022 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Представитель главы государства подчеркнул, что текст договора по состоянию на 2024 год является неактуальным. «Был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в согласованном тексте были прописаны иные условия, чем те, на которые Россия готова пойти сегодня, к которым он отнес и другой статус тех территорий, которые уже стали российскими регионами.

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Российско-украинские переговоры начались 27 февраля, на третий день после объявления российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Знаковым событием процесса была встреча делегаций в Стамбуле, где глава российской делегации Владимир Мединский озвучил предложение украинской стороны и анонсировал российские «шаги навстречу» — вывод войск с киевского и черниговского направлений.

После стамбульской встречи Владимир Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной. Он рассказал, что украинская сторона отошла от достигнутых договоренностей.

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      Марк Леонов
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