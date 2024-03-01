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12:39, 1 марта 2024Путешествия

Названы самые востребованные у туристов моря России

МТС Travel: Баренцево море названо самым востребованным у российских туристов

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Баренцево и Каспийское моря названы самыми востребованными у российских туристов в 2023 году. Такие данные приводятся в исследовании МТС Travel, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что эти моря стали лидерами по приросту турпотока с показателями 57 и 20 процентов соответственно. На третьем месте оказалось Охотское море (прирост 11 процентов), а сразу за ним следуют Белое (9 процентов) и Черное (8 процентов).

«По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, путешествия, включающие в себя посещение морского побережья, составили 10 процентов от всех поездок по стране в 2023 году», — указано в исследовании.

Ранее стало известно, что VIP-туристы из России выбирают для путешествий европейские направления, несмотря на геополитические трудности. Уточняется, что в число самых востребованных стран вошли Италия, Греция и Франция.

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      Зарина Дзагоева
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