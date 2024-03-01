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14:25, 1 марта 2024Экономика

Названы сроки начала продаж новых Solaris

AGR: продажи автомобилей под новым брендом Solaris начнутся в марте

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Продажи автомобилей под новым российским брендом Solaris начнутся в марте. Такие сроки в беседе с Autonews.ru назвали в пресс-службе компании AGR Automotive Group (бывшая компания «Фольксваген Груп Рус», выкупившая бывший завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге).

До конца текущего месяца машины с предприятия поступят во все дилерские центры, рассказали представители компании. Отгрузки уже начались, но не уточняется, о каком количестве моделей идет речь.

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О запуске производства на площадке в Санкт-Петербурге под новой маркой стало известно ранее в феврале. В модельный ряд Solaris включены четыре позиции: седан HS, компактный кроссовер HC, седан KRS и хетчбэк KRX. Судя по представленным компанией изображениям автомобилей, они полностью повторяют популярные в России модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно.

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