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15:18, 1 марта 2024Бывший СССР

Санду озвучила план при провале референдума об интеграции Молдавии в Евросоюз

Санду: референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз при провале можно повторить
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз можно будет повторить. Такой план на случай провала голосования озвучила президент республики Майя Санду, передает ТАСС.

«Его можно будет повторить позже, но провал будет означать затягивание, и это не хорошо для Республики Молдова и граждан. В Брюсселе увидят, что нет достаточной поддержки курсу на интеграцию в ЕС», — заявила глава государства.

По ее словам, народ Молдавии поддерживает курс на евроинтеграцию, и гражданам страны нужно «помочь понять», как обстоят дела в реальности.

20 февраля Еврокомиссия (ЕК) обязалась выделить гуманитарную помощь Украине и Молдавии в размере 83 миллионов евро. При этом 75 миллионов евро выделено на гуманитарные проекты на Украине, и восемь миллионов евро пойдут на проекты в Молдавии.

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      Алевтина Запольская
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