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13:51, 1 марта 2024Забота о себе

Врач объяснила причины выпадения волос после зимы

Фото: Eugenio Marongiu / Globallookpress.com

Дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Шатилова рассказала, что после зимы многие сталкиваются с сухостью и шелушением кожи головы и выпадением волос. Что может вызывать эти неприятные явления и как защитить кожу головы и волосы в холодное время года, врач рассказала «Ленте.ру».

Шатилова объяснила: выпадение волос — непрерывный естественный процесс, однако в холодное время года он становится интенсивнее. К неблагоприятным факторам, влияющим на состояние волос и кожи головы, врач отнесла холодный уличный воздух, а также горячий воздух от отопительных приборов. «Они делают волосы более ломкими, а кожу головы сухой, что может приводить к ее зуду и шелушению. Кроме того, низкие температуры сужают капилляры, что уменьшает кровоснабжение кожи головы и может приводить к замедлению роста волос», — объяснила дерматолог.

Шапка помогает предотвратить переохлаждение кожи головы — сохраняет тепло и защищает от пониженной температуры, но она, по мнению Шатиловой, тоже может стать источником проблем.

Слишком тесный головной убор может привести к ломкости волос и появлению перхоти. А если в шапке постоянно потеет голова, то из-за недостатка вентиляции возникает парниковый эффект, и это может приводить к увеличению жирности волос и кожи головы

Анастасия Шатилова врач-дерматолог

Для того, чтобы защитить кожу головы и волосы в холодное время года, Шатилова посоветовала применять увлажняющие шампуни и кондиционеры и термозащитные средства при использовании фена. В помещении она рекомендовала включать увлажнитель воздуха, а во время длительных прогулок носить подходящую по размеру шапку. Также необходимо придерживаться сбалансированного питания — особое внимание обращать на продукты с большим количеством белка, железа, цинка и витаминами B и E, так как они полезны для волос.

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В то же время Шатилова отметила, что зачастую в холодное время года люди начинают самостоятельно принимать витаминно-минеральные комплексы. Однако делать это следует только по назначению врача, чтобы избежать передозировки. «Избыток витаминов А, D, E, и K может оказывать негативное влияние — приводить к сухости и жжению кожи головы, перхоти, тусклости и ломкости волос. Для профилактики их выпадения регулярно массируйте голову во время мытья — улучшение кровообращения стимулирует их рост. Откажитесь от тугих причесок — они могут повреждать корни волос, а также ограничивать циркуляцию крови кожи головы», — подытожила дерматолог.

Ранее трихолог Тейлор Роуз раскрыла дешевый способ отрастить волосы и избавиться от залысин. Она заявила, что использовала для этого масло розмарина. При этом специалистка уточнила, что данное средство можно смешивать и с другими маслами.

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      Наталья Обрядина
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