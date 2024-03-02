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15:01, 2 марта 2024Мир

Лавров связал ситуацию в Сирии с бомбардировками проиранских сил Штатами

Лавров: бомбардировки проиранских сил Штатами отвлекают от нормализации в Сирии
Дамаск. Архивное фото

Дамаск. Архивное фото. Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Бомбардировки Соединенными Штатами объектов якобы проиранских сил на Ближнем Востоке отвлекают от нормализации ситуации в Сирии, считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом министр заявил в ходе Анталийского дипломатического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров отметил, что «обвинения [президента США Джо] Байдена в адрес Ирана применимы и к России с Украиной».

В конце января президент США Джо Байден заявил, что Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании.

Ранее в том же месяце в Белом доме пообещали ответить на удары по военным США на Ближнем Востоке. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом отметил, что Вашингтон «не ищет войны с Ираном».

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате более 40 человек получили ранения различной степени тяжести.

Евгений Шульгин
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