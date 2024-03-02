В Минобороны ФРГ заявили о перехвате разговора немецких военных

Минобороны ФРГ: разговор немецких военных об атаке на Крымский мост перехватили

Разговор высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост перехватили. Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны Германии сообщает агентство DPA.

Также в Минобороны ФРГ заявили, что не могут с уверенностью сказать, была ли откорректирована запись разговора военнослужащих бундестага.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», — приводит агентство слова представителя германского оборонного ведомства.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на публикацию записи разговора представителей Вооруженных сил Германии о планах атаки на Крымский мост с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale. По его словам, это «очень серьезное дело», поэтому Шольц пообещал провести тщательное расследование инцидента.