Асад заявил о вкладе Путина в повышение роли России в мире

Президент Сирии Асад: решения Путина возвращают Россию на международную арену

Президент России Владимир Путин своими решениями повышает роль Москвы на международной арене, и теперь от РФ зависит судьба мира. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то и здесь нельзя разъединить Россию и решения ее руководства. Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — указал он, уточнив, что выражает только личное мнение и не стремится повлиять на российскую внутреннюю политику.

Башар Асад также отметил, что Россия вместе с Сирией ведет борьбу с террористами, поэтому исход выборов российского президента напрямую влияет на Дамаск.

«Если спросите о предпочтительных кандидатурах, я думаю, ответ будет очевидным», — рассказал он о предпочтительном итоге избирательной кампании в РФ и обратил внимание на то, что в условиях «судьбоносного» конфликта на Украине в российской политике нужна последовательность.

Ранее президенты России и Сирии выступили за оказание немедленной помощи сектору Газа. Они подчеркнули, что мирным жителям требуется незамедлительная гуманитарная поддержка.