Лекторы «Знание.Первые» выступили на ВФМ

Молодежь из разных стран оценила выступления лекторов «Знание.Первые» на ВФМ

Второй день марафона «Знание.Первые» Российского общества «Знание» на Всемирном фестивале молодежи был посвящен многонациональности и единству. Наша страна стала домом для 194 народов, которые принимают особенности друг друга, уважают обычаи и стремятся к дружбе со всеми в мире, кто нацелен на равноправие. О том, как ценят культурное разнообразие, суверенитет внутри и снаружи самого большого государства на планете, о том, как живут спортсмены и творческие личности в эпоху санкций, с молодым поколением говорили выдающиеся журналисты, государственные деятели, спортсмены, писатели и музыканты. Самые яркие диалоги, мастер-классы транслировались в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Резонанс на площадке Международного аэропорта ВФМ вызвало интервью, которое дал участникам марафона «Знание.Первые» знаменитый турецкий актер Бурак Озчивит, звезда сериалов «Великолепный век», «Черная любовь», «Королек — птичка певчая» и других. Говорили о перспективах дружбы Турции и России, причинах популярности турецкого кино и достижении успеха в карьере. Он подчеркнул, что справляется со всеми трудностями и уверенно идет к успеху благодаря поддержке своей супруги и двоих сыновей. Потому что самое главное в жизни — это семья, мы растем и развиваемся внутри семьи, продолжаем себя в наших детях.

«Я очень рада, что сегодня удалось увидеть моего самого любимого актера Бурака Озчивита! Я задала ему вопрос на турецком языке, так как каждый день смотрю турецкие сериалы и уже могу говорить немного на его родном языке. Я так рада, что вряд ли сегодня смогу уснуть! Я благодарна всем за эту возможность», — поделилась впечатлениями Вишнуприя из Индии, которая изучает русский язык в одном из университетов России.

В Международном аэропорту ВФМ также состоялась дискуссия, которую провела Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня». Среди собравшихся было много молодых журналистов, и они получили ответы на многие вопросы, такие как, например, что важнее — практика или получение классического образования, как расположить человека во время эфира. Маргарита Симоньян вспомнила, как первый раз в жизни брала интервью у Президента России Владимира Путина. Она посоветовала заранее

В павильоне «Нижний Новгород» выступили сестры Дина и Арина Аверины, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике. Они рассказали о семейном пути в гимнастике и причинах завершения спортивной карьеры. Отметили, что не бросают спорт и настроены открывать юные таланты по всей стране, показывать свое авторское шоу.

В павильоне «Казань» программа марафона началась с лекции писателя, продюсера, общественного деятеля Олега Роя. Затем слово взяли первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров и президент Всероссийской федерации фиджитал спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Они рассказали ребятам об этапах подготовки первого в истории планеты чемпионата на стыке реального и виртуального миров. Комментируя их выступление, 26-летний Эдуард Кондреа из Молдавии отметил, что такие лекторы вдохновляют, с них хочется брать пример.

В павильоне «Ямал» день начался с мастер-класса, опытом поделился блогер, телеведущий, актер, чемпион России по боевым искусствам Саша Стоун (Александр Зарубин). Обсуждали, как привлекать аудиторию, создавать интересный и полезный контент, не бояться хейтеров, а стараться привлечь их на свою сторону. На этой же площадке делился опытом блогер и певец Ваня Дмитриенко, он раскрыл тему «Звездный путь: как поставить себе цель и достичь ее».

Серьезные вопросы поднял в беседе с ребятами из разных стран блогер, переводчик и член Общественной палаты РФ Дмитрий Пучков — об отношении к капитализму, о работе и самореализации, патриотизме и способах борьбы с влиянием западной культуры. Студент из Палестины спросил о том, как будет меняться жизнь в связи с появлением новых технологий, как они будут менять социальные нормы в условиях новых конфликтов. Дмитрий Пучков ответил, что сегодня средства массовой информации США контролируют почти весь мир, народ не может решить сам, ведь ему навязали свое мнение. Однако с появлением интернета люди получили возможность узнать, что на самом деле происходит в мире, в том числе и в Палестине.

В павильоне «Москва» руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала о давлении санкций на научное, культурное, спортивное сообщество и разъяснила, почему санкционная политика в отношении России провалилась.

Просветительский марафон проходит в «Сириусе» со 2 по 6 марта и охватывает шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Треки марафона созвучны смыслам Всемирного фестиваля молодежи, который стал площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран.

После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны. Организатором ВФМ является Росмолодежь.