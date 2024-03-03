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22:17, 3 марта 2024Мир

Президент Сербии не исключил отправку западных войск на Украину

Президент Сербии Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Ognen Teofilivski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич считает, что текущих условиях нельзя исключать отправку Западом своих военных в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Сербский лидер, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, напомнил, что, когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло».

«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду», — заявил президент Сербии.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.

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      Марина Совина
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