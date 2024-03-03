Президент Сербии не исключил отправку западных войск на Украину
Президент Сербии Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
Президент Сербии Александр Вучич считает, что текущих условиях нельзя исключать отправку Западом своих военных в зону конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Сербский лидер, выступая на заседании Сербской прогрессивной партии, напомнил, что, когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло».
«Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет. Ситуация будет ухудшаться повсюду», — заявил президент Сербии.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий.