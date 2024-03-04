Мошенники выманили у друга Билана сотни тысяч рублей от имени певца

Билан рассказал о мошенниках, обманувших его друга от имени певца

Российский певец Дима Билан пожаловался на мошенников, которые обманули его друга, представившись исполнителем. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Исполнитель поведал, что злоумышленники от его лица написали его знакомому и попросили занять 400 тысяч рублей. Друг Билана перевел необходимую сумму на счет мошенников, а потом выяснил, что артист не брал у него в долг.

«Я, конечно, когда все вскрылось, сказал: "Может быть, тебя поддержать?" Но человек принципиально сказал: "Нет, я сам попался, сам отверчусь"», — рассказал певец.

Музыкант отметил, что старается никогда не брать в долг, так как у него в этом нет необходимости, а также призвал быть более бдительными, так как сейчас в сети происходит «очень много крупных разводок».

«Пишут, что владелец поменял номер телефона либо что не хватает денег. Делают даже так, как будто бы от тебя это сообщение пришло. И если человек неподкованный, он начинает отвечать, помогать, отправлять какие-то суммы», — добавил исполнитель.

Ранее российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему голосом его коллеги, артиста Константина Хабенского.