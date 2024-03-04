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18:02, 4 марта 2024Культура

Мошенники выманили у друга Билана сотни тысяч рублей от имени певца

Билан рассказал о мошенниках, обманувших его друга от имени певца
Дима Билан

Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Дима Билан пожаловался на мошенников, которые обманули его друга, представившись исполнителем. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Исполнитель поведал, что злоумышленники от его лица написали его знакомому и попросили занять 400 тысяч рублей. Друг Билана перевел необходимую сумму на счет мошенников, а потом выяснил, что артист не брал у него в долг.

«Я, конечно, когда все вскрылось, сказал: "Может быть, тебя поддержать?" Но человек принципиально сказал: "Нет, я сам попался, сам отверчусь"», — рассказал певец.

Музыкант отметил, что старается никогда не брать в долг, так как у него в этом нет необходимости, а также призвал быть более бдительными, так как сейчас в сети происходит «очень много крупных разводок».

«Пишут, что владелец поменял номер телефона либо что не хватает денег. Делают даже так, как будто бы от тебя это сообщение пришло. И если человек неподкованный, он начинает отвечать, помогать, отправлять какие-то суммы», — добавил исполнитель.

Ранее российский актер Сергей Безруков пожаловался на мошенников, которые обратились к нему голосом его коллеги, артиста Константина Хабенского.

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      Анастасия Астахова
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