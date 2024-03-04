Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:41, 4 марта 2024Интернет и СМИ

В Эстонии раскрыли секрет успеха Владимира Путина

ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину и России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Неудавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло привести к росту доверия к президенту РФ Владимиру Путину и государству в целом. Такой секрет успеха российского лидера описал эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в статье для ERR.

Среди других причин российской популярности Маттеус называет «запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада». Все эти изменения стали следствием вывода украинских войск из Авдеевки и ослаблению оборонной способности республики.

Маттеус добавил, что Россия в ходе ведения спецоперации (СВО) развила свою промышленность, в то время как западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Киеву. По мнению журналиста, это указывает на то, что малочисленные профессиональные армии Европы (самые крупные — во Франции и Германии — насчитывают всего несколько сотен тысяч военных) не способны остановить РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили еще один танк Abrams на Украине. Как бойцы уничтожают западную технику в зоне СВО?

      В США отказались комментировать поражение еще одного американского танка Abrams

      Движение автомобилей на участке трассы «Таврида» в Крыму восстановили

      Следователи возбудили дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

      Неожиданное влияние оргазмов на мозг раскрыли

      В Совфеде перечислили два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров ФРГ

      В Германии назвали планы удара по Крымскому мосту безрассудством

      Пушков перечислил два тревожных сигнала после утечки беседы офицеров бундесвера

      В Эстонии раскрыли секрет успеха Владимира Путина

      В США высмеяли физические и умственные способности Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше