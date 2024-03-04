ERR: провал контрнаступления ВСУ дал толчок росту доверия к Путину и России

Неудавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло привести к росту доверия к президенту РФ Владимиру Путину и государству в целом. Такой секрет успеха российского лидера описал эстонский журналист и государственный служащий Юло Маттеус в статье для ERR.

Среди других причин российской популярности Маттеус называет «запутанность американской помощи и общая беспомощность Запада». Все эти изменения стали следствием вывода украинских войск из Авдеевки и ослаблению оборонной способности республики.

Маттеус добавил, что Россия в ходе ведения спецоперации (СВО) развила свою промышленность, в то время как западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Киеву. По мнению журналиста, это указывает на то, что малочисленные профессиональные армии Европы (самые крупные — во Франции и Германии — насчитывают всего несколько сотен тысяч военных) не способны остановить РФ.