23-летняя дочь Уилла Смита снялась топлес

Дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу Смит показала фанатам откровенное фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя певица позировала топлес боком к камере. При этом она прикрыла обнаженную грудь скрещенными руками и закрыла глаза. Также знаменитость примерила джинсы с заниженной посадкой и сделала сложную прическу, уложив волосы в жгуты и закрепив их посредством аксессуаров в виде тонких палочек.

В свою очередь, в подписи артистка указала, что 12 марта выходит ее новая песня.

В феврале англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер пришла на показ французского бренда Saint Laurent в откровенном наряде. 32-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера вышла в свет в наряде, состоящем из прозрачного топа без бретелей и прямой черной юбки ниже колена.