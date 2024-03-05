Экс-генсек НАТО упрекнул Макрона за «болтовню» и раскритиковал Шольца

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Шольц медлительный, а Макрон занимается болтовней

Канцлер Германии Олаф Шольц слишком медлительный и сомневающийся, а президент Франции Эммануэль Макрон занимается «болтовней». Так бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал лидеров европейских стран в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

Экс-генсек заявил, что слова Макрона о возможном введении западных войск на Украину являются лишь разговорами. «Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции», — упрекнул он французского лидера.

Он также назвал Шольца слишком медлительным и нерешительным. По его словам, Европе нужно гораздо более решительное немецкое правительство, поскольку канцлер ФРГ ведет себя не как руководитель.

«Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. В военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению», — констатировал Расмуссен.

Ранее эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности Рони Кемпин заявил, что в споре между Германией и Францией по поводу поддержки Украины можно увидеть выгоду президента России Владимира Путина. Он отметил, что когда два важнейших партнера Европы так громко спорят, это неизбежно играет России на руку.