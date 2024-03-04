В споре Германии и Франции о поддержке Украины увидели выгоду Путина

SRF: Путин откупорил шампанское из-за спора Франции и Германии по Украине

В споре между Германией и Францией по поводу поддержки Украины можно увидеть выгоду президента России Владимира Путина. Об этом сообщает SRF со ссылкой на эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности Рони Кемпин.

«Путин в данный момент откупорил шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств. И когда два важнейших партнера Европы так громко спорят на открытой сцене, то это, конечно, неизбежно играет ему на руку», — подчеркнула эксперт.

В качестве примера приводится рассуждение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных сухопутных войск на Украине. Идея Макрона была вскоре отвергнута канцлером Германии Олафом Шольцем, чье терпение «медленно иссякает» из-за нереалистичных и бессодержательных предложений Франции.

В беседе с изданием Кемпин также подчеркнула, что отношения Франции и Германии в данный момент можно назвать «натянутыми, очень непростыми», так как в них «не хватает доверия».

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне опроверг наличие разногласий с Германией о помощи Украине. В конце февраля издание Financial Times сообщило, что конфликт Германии и Франции препятствует созданию фонда оружия Евросоюза для Украины.