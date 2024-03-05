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14:32, 5 марта 2024Спорт

«Металлург» вышел вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина

«Металлург» победил «Амур» со счетом 3:2 и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Металлург» победил «Амур» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе команды из Магнитогорска отличились Денис Зернов, Робин Пресс и Роман Канцеров. У хозяев шайбы забросили Виктор Балдаев и Владислав Барулин.

Таким образом, «Металлург» вышел вперед в серии плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии до четырех побед стал 2-1.

Четвертая встреча команд пройдет 7 марта в Хабаровске. Пятый матч серии состоится в Магнитогорске 9 марта.

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