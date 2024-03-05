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20:14, 5 марта 2024Бывший СССР

Политолог рассказал о вероятности отмены запрета на переговоры Украины с Россией

Политолог Журавлев: Зеленский может приостановить запрет на переговоры с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отменить или приостановить запрет на переговоры с Россией. Такую вероятность в разговоре с «Лентой.ру» допустил политолог Дмитрий Журавлев. Он также не исключил, что переговоры могут быть адекватно восприняты большой частью украинского общества.

Политолог рассказал, что Зеленский может не отменить, а приостановить запрет на переговоры под предлогом решения гуманитарных задач.

«Можно, например, сказать, что приостановка запрета нужна для того, чтобы произвести обмен пленными. То есть формально Зеленский останется последовательным в своем решении о запрете переговоров, но сделает исключение ради решения гуманитарных проблем. Ну а потом это исключение можно будет расширить», — предположил Журавлев.

Он также заметил, что большая часть украинского общества хотела бы прекращения конфликта, потому снятие запрета на переговоры с Россией могло бы быть воспринято благосклонно.

«Понятно, что общество долго накачивали ненавистью к России, общественное мнение быстро не развернешь. Но все же остановка конфликта — это та альтернатива, которая устроила бы большинство украинцев. Конечно, найдутся и те, кто будет принципиально за продолжение противостояния, но это уже меньшинство», — заключил политолог.

Ранее колумнисты журнала Foreign Affairs заявили, что Зеленский, скорее всего, смягчит указ о запрете переговорных процессов с Россией в рамках подготовки правовой базы для их проведения.

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