Tesla оценила ущерб от совершенного экоактивистами поджога

Ущерб от поджога завода Tesla экоактивистами приближается к €1 млрд

Простой от поджога немецкого завода Tesla может обойтись компании почти в миллиард евро. Ущерб от совершенной экоактивистами акции оценил директор предприятия Андре Тириг, пишет газета Handelsblatt

По его словам, убытки от протеста защитников природы приближаются к девятизначным суммам. Ежедневно завод выпускал свыше тысячи автомобилей. Когда он вернется к работе, пока неизвестно. В данный момент без работы остались более 12 тысяч сотрудников. Никто из них, как отмечается, во время пожара не пострадал — всех удалось вовремя эвакуировать.

Цель, выбранная поджигателями, крайне возмутила основателя концернa Илона Маска. По его мнению, останавливать производство электромобилей, когда столько предприятий продолжают выпускать машины на ископаемом топливе, — бессмысленно. «Это либо самые глупые экотеррористы в мире, либо марионетки тех, кто не понимает, что нужно окружающей среде», — пишет миллиардер в соцсети X (бывший Twitter).

Ответственность за преступление взяло на себя левоэкстремистское движение «Вулкан». Организация обвиняет Tesla в «экстремальных условиях эксплуатации» и призывает к полному уничтожению корпорации.

Инцидент произошел в общине Грюнхайд в Германии 5 марта. Борцы за природу подожгли электроподстанцию рядом с местным заводом Tesla. В результате без света осталось не только предприятие, но и целый город. Затронули отключения электричества и жителей немецкой столицы.