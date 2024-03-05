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16:48, 5 марта 2024Россия

Украина вновь атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, обстреляв хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. В результате без света остались жители хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский, а также часть абонентов сел Вознесеновка и Нежеголь. Гладков заверил, что аварийные службы приступят к ремонту после согласования работ с Минобороны.

За 5 марта ВСУ уже неоднократно атаковали Белгородскую область. Так, в селе Новая Таволжанка украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями. В результате транспортное средство посекло осколками. Также под обстрел попало село Безымено в Грайворонском городском округе.

Помимо этого, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль в Новопетровке Валуйского городского округа. А между селами Косилово и Ивановская Лисица Грайворонского городского округа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа.

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      Константин Лысяков
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