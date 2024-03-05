Украина вновь атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область, обстреляв хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. В результате без света остались жители хуторов Мухин и Марьино, поселков Ленинский и Первомайский, а также часть абонентов сел Вознесеновка и Нежеголь. Гладков заверил, что аварийные службы приступят к ремонту после согласования работ с Минобороны.

За 5 марта ВСУ уже неоднократно атаковали Белгородскую область. Так, в селе Новая Таволжанка украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями. В результате транспортное средство посекло осколками. Также под обстрел попало село Безымено в Грайворонском городском округе.

Помимо этого, беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль в Новопетровке Валуйского городского округа. А между селами Косилово и Ивановская Лисица Грайворонского городского округа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон самолетного типа.