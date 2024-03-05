Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 5 марта 2024Россия

В Минобороны России рассказали о досрочном голосовании в зоне СВО

Минобороны РФ: в группировке войск «Запад» в зоне СВО идет досрочное голосование

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В подразделениях группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине идет досрочное голосование на выборах президента России. Об этом рассказали в министерстве обороны страны, сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

«Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Основное голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Задержанных ФСБ членов террористической ячейки осудили в российском регионе

      В Германии назвали причину утечки беседы офицеров бундесвера

      Минобороны Германии начало дисциплинарное расследование в связи с утечкой

      Объяснена величайшая загадка астрономии

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше