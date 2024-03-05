В Минобороны России рассказали о досрочном голосовании в зоне СВО

Минобороны РФ: в группировке войск «Запад» в зоне СВО идет досрочное голосование

В подразделениях группировки войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине идет досрочное голосование на выборах президента России. Об этом рассказали в министерстве обороны страны, сообщает во вторник, 5 марта, РИА Новости.

«Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск "Запад" на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что избирательный процесс организован в соответствии с федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Основное голосование пройдет 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.