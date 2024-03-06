Фильм «Холоп» получит продолжение

Стало известно о выходе третьей части «Холопа» в 2025 году

В 2025 году у российского фильма «Холоп» появится продолжение. Об этом сообщается на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».

Третья часть картины должна выйти в декабре следующего года. Детали сюжета нового фильма на данный момент неизвестны.

В январе сообщалось, что комедия «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко обошла первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском кинопрокате.

Сюжет оригинального фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа.