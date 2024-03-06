Матвиенко выступила против отправки в ДНР «опорочивших себя» деятелей культуры

Матвиенко: жители Донбасса против визитов «опорочивших себя» деятелей культуры

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила против отправки в Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР) «опорочивших себя» деятелей культуры ради исправления. Об этом она сообщила на заседании палаты, передает «Интерфакс».

Государственная деятельница отметила, что знает настроения большей части жителей Донбасса. По ее словам, им не нравится, что ради исправления на территорию отправляют тех, кто опорочил себя и вел себя недостойно.

Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться. Мне кажется, здесь надо еще подумать о наших подходах к направлению художественных коллективов, деятелей культуры Валентина Матвиенко председатель Совфеда

При этом, Матвиенко отметила, что абсолютное большинство деятелей культуры РФ ведут себя достойно и держатся вместе со страной. В качестве примера она привела скрипача Петра Лендстрема.

«В Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, с первого дня занял позицию в поддержку специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы, ну, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс не то место, куда надо их отправлять для так называемого покаяния», — резюмировала спикер.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, что Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать»