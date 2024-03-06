Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:29, 6 марта 2024Культура

Матвиенко выступила против отправки в ДНР «опорочивших себя» деятелей культуры

Матвиенко: жители Донбасса против визитов «опорочивших себя» деятелей культуры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила против отправки в Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР) «опорочивших себя» деятелей культуры ради исправления. Об этом она сообщила на заседании палаты, передает «Интерфакс».

Государственная деятельница отметила, что знает настроения большей части жителей Донбасса. По ее словам, им не нравится, что ради исправления на территорию отправляют тех, кто опорочил себя и вел себя недостойно.

Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться. Мне кажется, здесь надо еще подумать о наших подходах к направлению художественных коллективов, деятелей культуры

Валентина Матвиенкопредседатель Совфеда

При этом, Матвиенко отметила, что абсолютное большинство деятелей культуры РФ ведут себя достойно и держатся вместе со страной. В качестве примера она привела скрипача Петра Лендстрема.

«В Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, с первого дня занял позицию в поддержку специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы, ну, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс не то место, куда надо их отправлять для так называемого покаяния», — резюмировала спикер.

Ранее народный артист России Николай Басков рассказал, что Матвиенко иногда звонит ему и просит «перестать жрать»

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вызывает дискомфорт». Жена Зеленского отказалась посетить выступление Байдена из-за вдовы Навального

      Пожарный эксперт назвал сложности устранения последствий взрыва на ТЭЦ в Туве

      В Сумской области Украины рассказали о повреждении критической инфраструктуры

      47-летний петербуржец сел на бокал и оказался в шоковой операционной

      Матвиенко выступила против отправки в ДНР «опорочивших себя» деятелей культуры

      Пожар после второй подряд атаки дрона ВСУ на комбинат под Курском сняли на видео

      Губернатор подтвердил повторную атаку на предприятие в Курской области

      Военный автомобиль попал в ДТП под Петербургом

      По всей Украине была объявлена воздушная тревога

      В Белоруссии заметили признаки отрезвления западных стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше