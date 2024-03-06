На Украине назвали причины отказа Елены Зеленской посетить выступление Байдена

ОП Украины: Елена Зеленская не посетит выступление Байдена из-за занятости

В офисе президента (ОП) Украины прокомментировали отказ супруги главы государства Елены Зеленской посетить выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе. Причиной этого назвали занятость первой леди в этот день, сообщает «Украинская правда».

«Из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии», — уточнили изданию в офисе президента.

Там также подтвердили, что Зеленская получила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе, которое пройдет 7 марта.

Ранее в СМИ появились сообщения об отказе Зеленской посетить выступление президента США из-за возможного приезда Юлии Навальной. По информации источников The Washington Post (WP), супруга главы Украины должна была сидеть рядом с женой Джо Байдена Джилл и Навальной. WP отмечает, что Юлия Навальная решила отказаться от участия в мероприятии.