Названа обеспечивающая сильный оргазм «волшебная» секс-поза

Секс-поза «волшебная гора» может подарить больше близости, чем привычная «догги-стайл», и обеспечит сильный оргазм, рассказала секс-коуч и психотерапевт Джиджи Энгл. Ее преимущества специалитка описала в беседе с изданием Men's Health.

По словам Энгл, для выполнения этой позы нужно найти низкий предмет мебели, например, небольшой диван. Женщина должна встать на колени и лечь животом или встать локтями на этот предмет мебели. Мужчина, продолжила эксперт, также должен опуститься на колени позади партнерши и осуществлять проникновение, лежа грудью на ее спине. Для лучшего результата нужно двигаться медленно, подсказала коуч, а под колени подстелить подушки, чтобы избежать болезненных ощущений.

Поза «волшебная гора», по словам Энгл, не требует серьезной физической подготовки, открывает возможности для шлепания партнера и обеспечивает максимальное соприкосновение с его кожей, что позволяет достичь макимальной интимности. При этом, добавила специалистка, в такой позе может быть сложно стимулировать клитор партнерши вибратором или руками.

Ранее ученые из университета Кента, Великобритания, изучили более двух сотен секс-игрушек, чтобы понять эротические предпочтения женщин и вычислить идеальный с их точки зрения размер пениса для проникновения. Наиболее популярными вариантами они назвали фаллоимитаторы и вибраторы, толщина которых составила 12,85 сантиметра.

