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07:02, 6 марта 2024Забота о себе

Названа обеспечивающая сильный оргазм «волшебная» секс-поза

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Секс-поза «волшебная гора» может подарить больше близости, чем привычная «догги-стайл», и обеспечит сильный оргазм, рассказала секс-коуч и психотерапевт Джиджи Энгл. Ее преимущества специалитка описала в беседе с изданием Men's Health.

По словам Энгл, для выполнения этой позы нужно найти низкий предмет мебели, например, небольшой диван. Женщина должна встать на колени и лечь животом или встать локтями на этот предмет мебели. Мужчина, продолжила эксперт, также должен опуститься на колени позади партнерши и осуществлять проникновение, лежа грудью на ее спине. Для лучшего результата нужно двигаться медленно, подсказала коуч, а под колени подстелить подушки, чтобы избежать болезненных ощущений.

Поза «волшебная гора», по словам Энгл, не требует серьезной физической подготовки, открывает возможности для шлепания партнера и обеспечивает максимальное соприкосновение с его кожей, что позволяет достичь макимальной интимности. При этом, добавила специалистка, в такой позе может быть сложно стимулировать клитор партнерши вибратором или руками.

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      Александра Лисица
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