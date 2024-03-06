Путин заявил, что не верит в предсказания конца света из-за развития технологий

Президент России Владимир Путин прокомментировал предсказания конца света из-за развития технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека», — сказал он.

При этом политик заявил, что необходимо на международном уровне договариваться о развитии искусственного интеллекта, чтобы избежать возможных угроз. «Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договоренностей», — отметил российский лидер.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг.