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23:16, 6 марта 2024Россия

Путин прокомментировал предсказания конца света из-за развития технологий

Путин заявил, что не верит в предсказания конца света из-за развития технологий
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал предсказания конца света из-за развития технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не склонен соглашаться с теми, кто видит здесь какой-то конец света. Видит, что будет какой-то рубеж, точка невозврата, когда невозможно будет человечеству вернуться к тому, что мы живем в мире человека», — сказал он.

При этом политик заявил, что необходимо на международном уровне договариваться о развитии искусственного интеллекта, чтобы избежать возможных угроз. «Тогда, когда человечество осознает какие-то реальные опасности для себя, в случае выпуска из-под контроля, из рук человека этих технологий, тогда, мне кажется, созреет время для договоренностей», — отметил российский лидер.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг.

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      Марина Совина
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