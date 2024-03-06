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13:05, 6 марта 2024Среда обитания

Россияне отвернулись от одного типа жилья

Спрос на вторичное жилье в России снизился на 25 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За год спрос на вторичное жилье в России снизился на 25 процентов. О том, что покупатели недвижимости практически отвернулись от одного типа объектов, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По сравнению с февралем 2023-го в феврале 2024 года спрос на «вторичку» сократился в 32 из 33 участвовавших в исследовании городов. Рост произошел только в Санкт-Петербурге, на один процент. Сильнее всего покупательский интерес снизился в Челябинске и Саратове — на 42 процента в каждом. За ними следуют Симферополь (минус 38 процентов) и Ижевск (минус 37 процентов). В Москве показатель упал на 35 процентов.

Эксперты связывают такую динамику с высокими ипотечными ставками, из-за которых россияне чаще выбирают съемное жилье или новостройки. При этом руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отмечает, что у «вторичек» есть ряд преимуществ. «Цены в таких объектах обычно ниже, поэтому за те же деньги можно найти варианты с большим метражом или в лучшей локации. А снижение спроса дает пространство для торга — квартиру можно купить со скидкой до 10 процентов от изначально указанной в объявлении стоимости», — объяснил он.

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За год цена «квадрата» вторичного жилья выросла на 13 процентов. Дороже всего метр оказался в Москве (324 тысячи рублей в среднем), Сочи (267 тысяч) и Санкт-Петербурге (200 тысяч), а дешевле всего — в Ульяновске и Брянске (по 77 тысяч), Ижевске (80 тысяч), Ярославле и Саратове (по 89 тысяч).

Ранее стала известна стоимость самой дешевой комнаты в коммунальной квартире в Москве. Речь идет о помещении площадью 11 квадратных метров за 3,15 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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