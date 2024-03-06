Россиянин лишился машины за 3,5 миллиона рублей из-за долга в восемь раз меньше

В Екатеринбурге приставы забрали авто за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч

В Екатеринбурге приставы забрали машину за 3,5 миллиона рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Об этом сообщает E1.ru.

Автомобиль принадлежал местному бизнесмену Сергею Подоплелову. По его словам, машину забрали тайно, оценили в миллион и чуть не продали на торгах. Пока хозяин пытался вернуть автомобиль через суд, приставы списали 400 тысяч рублей с защищенного эскроу-счета, что запрещено Гражданским кодексом. В результате предприниматель получил свою машину лишь через год и с повреждениями. Он написал заявление в Следственный комитет.

Ранее стало известно, что российский актер Артур Смольянинов (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) задолжал судебным приставам 150 тысяч рублей.