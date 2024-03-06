Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне

Прокудин: в Херсоне были повреждены объекты критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в результате взрывов оказались повреждены объекты критической и припортовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Руководитель ОВА не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Он также отметил, что в другом населенном пункте, находящемся в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, были зафиксированы повреждения на территории аэропорта.

Ранее глава назначенной украинскими властями Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявлял, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области вновь оказались разрушены объекты инфраструктуры. До этого также сообщалось о ряде взрывов в Одессе.