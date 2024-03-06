В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области была разрушена инфраструктура

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области вновь оказались разрушены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями областной администрации Иван Федоров, передает ТАСС.

По его словам, объекты инфраструктуры получают повреждения третьи сутки подряд. Количество объектов и степень разрушений Федоров при этом не уточнил.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. В Одесской области также была объявлена воздушная тревога.