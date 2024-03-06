Супругов оправдали по делу о сожжении двух россиян в квартире

На Урале суд оправдал супругов, обвинявшихся в сожжении брата и его знакомого

Свердловский областной суд вынес оправдательный приговор супругам Ивану и Вере Мельковым, которых обвиняли в сожжении родственника и его знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных. Они по итогу слушаний пришли к выводу, что вина супругов в совершении преступления не доказана, и оправдали их.

Из материалов дела следует, что в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности произошел пожар в квартире, после тушения которого были обнаружены два тела. По версии следствия, пожар устроили супруги из мести. Они решили расправиться с братом Ивана Мелькова, для чего пришли к родственнику, подперли входные двери, облили тряпки горючей жидкостью и подожгли. Брат и его знакомый не спаслись из огня.

На следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных.

5 марта сообщалось, что в Карачаево-Черкесской Республике перед судом предстанет 55-летний местный житель, который попытался сжечь супругу и ее любовника. По версии следствия, ночью 17 декабря 2023 года фигурант узнал об измене супруги и решил расправиться с ней и ее любовником. Для этого он пришел к дому соперника, где, как полагал, находится и его жена, облил строение бензином, поджег его и скрылся.