В России дали совет рискующим остаться без пенсии гражданам

Бессараб: рискующим остаться без страховой пенсии нужно работать официально

Рискующим остаться без страховой пенсии гражданам, которые не перечисляли средства в Социальный фонд, необходимо либо заключить договор добровольного участия в пенсионном страховании, либо начать работать официально. Такой совет в разговоре с «Лентой.ру» дала депутат Госдумы России Светлана Бессараб.

«Необходимо либо заключить договор добровольного участия в пенсионном страховании, что позволяет наше законодательство, либо начать работать в белую. Потому что даже докупить можно только половину стажа, но не более, — предупредила политик. — Если человек не работает в официальном секторе, он может столкнуться с проблемой, когда возраст выхода на пенсию достигнут, а пенсия не заработана. И единственный вариант в таком случае — ждать доброй воли государства и получать социальную пенсию, которая, во-первых, наступает позже, а во-вторых, намного меньше».

Бессараб напомнила, что социальная пенсия значительно меньше даже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и соответствует только прожиточному минимуму пенсионера в конкретном регионе.

«Разница между МРОТ и прожиточным минимумом пенсионера существенная. Конечно, даже получатели социальной пенсии никогда не получают ниже прожиточного минимума, но, к сожалению, эта сумма все равно оставляет желать лучшего. Поэтому предпочтительно работать в белую, в реальном секторе экономики, зарабатывая страховую пенсию по старости», — заключила депутат.

Ранее выяснилось, что порядка 21 миллиона россиян в трудоспособном возрасте не перечисляли денежные средства в Социальный фонд. Эксперты объясняют, что не перечисляющие деньги в Соцфонд граждане занимаются в основном натуральным хозяйством или воспитывают детей.