В Сумской области Украины рассказали о повреждении критической инфраструктуры

Сумская ГВА: поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумской области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Сумской городской военной администрации (ГВА).

«Были нанесены несколько ударов, один — по объекту критической инфраструктуры (...) На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры», — говорится в публикации.

В ГВА не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в результате взрывов оказался поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Тогда по сообщению местной областной государственной администрации, несколько населенных пунктов лишились света

