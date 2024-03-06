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11:33, 6 марта 2024Бывший СССР

В Сумской области Украины рассказали о повреждении критической инфраструктуры

Сумская ГВА: поврежден объект критической инфраструктуры

Фото: Leo Correa / AP

В Сумской области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Сумской городской военной администрации (ГВА).

«Были нанесены несколько ударов, один — по объекту критической инфраструктуры (...) На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры», — говорится в публикации.

В ГВА не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в результате взрывов оказался поврежден объект инфраструктуры в Хмельницкой области Украины. Тогда по сообщению местной областной государственной администрации, несколько населенных пунктов лишились света

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      Глеб Палехов
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