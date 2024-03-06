В Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Хмельницкая ОГА: в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры

В Хмельницкой области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов лишились света. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

«В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения кровли и потолка частного дома. Все соответствующие службы работают», — говорится в сообщении.

В местной ОГА не уточнили, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.

Ранее стало известно, что в результате взрывов были разрушены критические объекты инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным сила Украины части Запорожской области. По словам представителей местных властей, указанные объекты получают повреждения третьи сутки подряд.