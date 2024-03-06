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10:24, 6 марта 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области Украины сообщили о повреждении инфраструктуры

Хмельницкая ОГА: в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Хмельницкой области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект инфраструктуры, несколько населенных пунктов лишились света. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА).

«В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Остаются обесточенными несколько населенных пунктов. Есть повреждения кровли и потолка частного дома. Все соответствующие службы работают», — говорится в сообщении.

В местной ОГА не уточнили, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.

Ранее стало известно, что в результате взрывов были разрушены критические объекты инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным сила Украины части Запорожской области. По словам представителей местных властей, указанные объекты получают повреждения третьи сутки подряд.

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      Глеб Палехов
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