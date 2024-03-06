Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:27, 6 марта 2024Среда обитания

Второклассник провалился в сугроб во дворе дома и едва не задохнулся

Второклассник из Уфы провалился в сугроб во дворе дома и чуть не задохнулся

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Уфе ребенок провалился в снежный туннель во дворе дома и едва не задохнулся. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Амантая, где второклассник гулял со своим старшим братом. Под кучей снега дети вырыли туннель для игр. В один момент мальчик залез на сугроб и провалился. Старший брат не смог достать его оттуда и попросил прохожих помочь ему.

Когда ребенка смогли откопать из сугроба, он уже был без сознания. Вскоре после этого его увезли на автомобиле скорой помощи. Медики осмотрели и обследовали мальчика, после чего отпустили домой, так как не выявили у него травм.

В феврале школьник из Кирова попытался сбить гигантскую сосульку и поплатился за это.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      В России ответили на заявление США о «военном сюрпризе» от Украины

      В Москве украли КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей

      «Газпром» подал в суд на владельца польского участка газопровода Ямал — Европа

      Воспитательница детского сада приняла страшную болезнь за кишечную инфекцию

      МИД России потребовал ответа от послов ЕС об их деятельности

      Рогов сообщил о теракте в Бердянске

      Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

      В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

      В России вырастут пенсии у прабабушек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше