Второклассник провалился в сугроб во дворе дома и едва не задохнулся

Второклассник из Уфы провалился в сугроб во дворе дома и чуть не задохнулся

В Уфе ребенок провалился в снежный туннель во дворе дома и едва не задохнулся. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Инцидент произошел во дворе дома, расположенного на улице Амантая, где второклассник гулял со своим старшим братом. Под кучей снега дети вырыли туннель для игр. В один момент мальчик залез на сугроб и провалился. Старший брат не смог достать его оттуда и попросил прохожих помочь ему.

Когда ребенка смогли откопать из сугроба, он уже был без сознания. Вскоре после этого его увезли на автомобиле скорой помощи. Медики осмотрели и обследовали мальчика, после чего отпустили домой, так как не выявили у него травм.

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