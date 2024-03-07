Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью беспилотнике

Минобороны России: над Брянской областью сбили украинский беспилотник

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«7 марта около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, беспилотный летательный аппарат удалось уничтожить с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.