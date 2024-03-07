На место погибшей в результате теракта в Бердянске члена избиркома придет ее сын

ТАСС: на место погибшей в Бердянске члена избиркома придет ее сын

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко в беседе с ТАСС заявила, что террористам не удалось запугать семью погибшей в результате теракта в Бердянске члена участковой избирательной комиссии (УИК) №260 Елены Ильиной. Она подчеркнула, что террористы действовали не по-мужски, напав на женщину, а также выразила соболезнования родным Ильиной.

«Если они [террористы] думают, что сломили таким образом нас или запугали, то все наоборот», — подчеркнула она.

Катющенко отметила, что общалась с супругом погибшей, который попросил, чтобы на место погибшей в участковую избирательную комиссию теперь пришел работать ее сын.

Глава областного избиркома добавила, что члены участковых избирательных комиссий и территориальных избирательных комиссий будут исполнять свой долг, невзирая на угрозы.

Ранее в Бердянске погибла член избирательной комиссии. Под авто женщины сработала заложенная бомба. Возбуждено уголовное дело по статьям 205 («Теракт»). Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские националисты совершили теракт, пытаясь сорвать проведение выборов в Запорожской области.

