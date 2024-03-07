Россияне предпочли китайские премиум-авто немецким

«Открытие Авто»: в топ-10 популярных автомобилей вошли три премиум-бренда из КНР

Российские автомобилисты предпочли китайские премиум-модели немецким. Об этом со ссылкой на данные исследования «Открытие Авто» пишет «Российская газета».

Второй месяц подряд на отечественном рынке в топ-10 самых популярных марок входят сразу три бренда из КНР, которые претендуют на премиальный статус. По данным аналитиков, ранее этого не удавалось сделать концернам Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Китайская Exeed в феврале продала 3,4 тысячи автомобилей (плюс 21 процент по сравнению с январем), Li Auto реализовала 2,7 тысячи машин (плюс 52 процента), а Tank — две тысячи внедорожников, на 16 процентов больше. В массовом сегменте также лидируют бренды из КНР — Haval (12,6 тысячи авто, рост продаж на 31 процент к январю), Geely (12,3 тысячи продаж, плюс 33 процента) и Chery (9,9 тысячи машин, плюс 13 процентов).

По словам руководителя «Открытие Авто» Марины Дембицкой, большинство других китайских производителей столкнулись с жесткой конкуренцией на рынке, и остаются во втором-третьем эшелонах. Она отметила, что такие бренды пока продают автомобили в России лишь сотнями в месяц.

Ранее стало известно, что Китай в 2023 году сократил импорт автомобилей на девять процентов. По данным Главного таможенного управления КНР, за год в страну было ввезено 799 тысяч машин. В стоимостном выражении поставки авто из-за рубежа снизились на 11,6 процента год к году, до 47,05 миллиарда долларов.