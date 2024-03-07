В США произошел скандал из-за культового фото поцелуя на Таймс-сквер

NYP: культовое фото поцелуя на Таймс-сквер обвинили в неэтичности

Помощник заместителя министра по делам ветеранов США РимаАнн Нельсон потребовала убрать из ведомственных учреждений культовое фото поцелуя моряка и медсестры, сделанное на Таймс-сквер в день капитуляции Японии во Второй мировой войне. О произошедшем скандале сообщает New York Post (NYP).

Нельсон объяснила свое решение неэтичностью фотографии, так как на ней запечатлен акт без обоюдного согласия. Помощник замминистра также обвинила фотографию в несоответствии ценностям ведомства в отношении домогательств.

Это решение, по словам Нельсон, «отражает приверженность ведомства созданию уважительной и безопасной обстановки на рабочем месте», создает «травмоориентированную среду» и развивает «культуру инклюзивности и осведомленности».

На скандал в сети, вызванный решением помощника замминистра, отреагировал глава ведомства, министр по делам ветеранов США Денис Макдоноу. В соцсети Х он прояснил, что «изображение не запрещено в учреждениях министерства по делам ветеранов, и мы оставим его в наших учреждениях».

В публикации NYP приводятся воспоминания героини знаменитого фото, медсестры Греты Циммер Фридман. В 2005 году она заявила, что поцелуй «не был романтическим событием» и был связан со всеобщей радостью по поводу окончания войны.