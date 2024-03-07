Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 7 марта 2024Мир

В США произошел скандал из-за культового фото поцелуя на Таймс-сквер

NYP: культовое фото поцелуя на Таймс-сквер обвинили в неэтичности

Фото: Victor Jorgensen / U.S. Navy / AP

Помощник заместителя министра по делам ветеранов США РимаАнн Нельсон потребовала убрать из ведомственных учреждений культовое фото поцелуя моряка и медсестры, сделанное на Таймс-сквер в день капитуляции Японии во Второй мировой войне. О произошедшем скандале сообщает New York Post (NYP).

Нельсон объяснила свое решение неэтичностью фотографии, так как на ней запечатлен акт без обоюдного согласия. Помощник замминистра также обвинила фотографию в несоответствии ценностям ведомства в отношении домогательств.

Это решение, по словам Нельсон, «отражает приверженность ведомства созданию уважительной и безопасной обстановки на рабочем месте», создает «травмоориентированную среду» и развивает «культуру инклюзивности и осведомленности».

На скандал в сети, вызванный решением помощника замминистра, отреагировал глава ведомства, министр по делам ветеранов США Денис Макдоноу. В соцсети Х он прояснил, что «изображение не запрещено в учреждениях министерства по делам ветеранов, и мы оставим его в наших учреждениях».

В публикации NYP приводятся воспоминания героини знаменитого фото, медсестры Греты Циммер Фридман. В 2005 году она заявила, что поцелуй «не был романтическим событием» и был связан со всеобщей радостью по поводу окончания войны.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России выявили 33 тонны фантомного молока. Его нашли в школах и детских садах

      Путин похвалил действия армейской авиации на поле боя

      В Госдуме раскрыли детали повышения пенсий с 1 апреля

      Минобороны раскрыло подробности пожара в танковом училище в Казани

      Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

      Стали известны подробности о ликвидированном ФСБ террористе

      Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

      Медведев высказался о допуске российских теннисистов на Олимпиаду-2024

      «Восьмое чудо света» оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы

      Колумбийка накачивала туристов наркотиками ради ограбления и попалась Интерполу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше