Дело агента СБУ в российском суде рассмотрят в закрытом режиме

Дело подозреваемого в шпионаже агента СБУ Кармазина рассмотрят в закрытом режиме

Дело подозреваемого в шпионаже агента Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Кармазина рассмотрят в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

«Уголовное дело в отношении Кармазина будет рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалам присвоен гриф "совершенно секретно". Судебный процесс по делу уже идет, следующее заседание по существу запланировано на 11 марта», — рассказали агентству.

Обвинительное заключение по делу Кармазина было утверждено Генпрокуратурой еще в феврале. 46-летнему агенту СБУ вменяют, помимо шпионажа, прохождение обучения в целях диверсии, организацию диверсионного сообщества, участие в террористическом сообществе, а также два эпизода диверсий, приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Кармазин, переехавший в Подольск с Украины, был задержан российской спецслужбой в январе 2023 года за поджог оборудования на железнодорожных путях под Москвой. В ходе расследования силовики нашли в его телефоне переписку с куратором, который давал ему инструкции по изготовлению взрывного устройства.