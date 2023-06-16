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10:14, 16 июня 2023Силовые структуры

Задержанный ФСБ гражданин Украины готовил теракт на нефтебазе в Серпухове

Baza: ФСБ узнала о планах задержанного за поджог украинца подорвать нефтебазу в Серпухове

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ установили, что задержанный за поджог релейного шкафа на железной дороге гражданин Украины собирался подорвать Серпуховскую нефтебазу за 96 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 45-летний Сергей Кармазин, переехавший в Подольск из Украины был задержан российской спецслужбой в январе за поджог оборудования на железнодорожных путях под Москвой. В ходе расследования силовики нашли в его телефоне переписку с куратором, который давал ему инструкции по изготовлению взрывного устройства. Он же перечислил Кармазину 96 тысяч рублей в качестве вознаграждения за теракт.

Украинец решил подорвать Серпуховскую нефтебазу и стал собирать бомбу, однако его задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и обучение террористической деятельности. В настоящее время правоохранители ведут поиск куратора Кармазина.

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    Любовь Ширижик
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